Трамп заявил, что считает Байдена сумасшедшим

Бывший президент США назвал своего политического оппонента "бредящим безумцем"

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает действующего американского лидера Джо Байдена сумасшедшим. Публикацию соответствующего содержания он разместил в своей социальной сети Truth Social.

"Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума", - написал Трамп, назвав своего политического оппонента "бредящим безумцем". Он в очередной раз подверг резкой критике миграционную политику, проводимую администрацией Байдена, а также использование им "министерства юстиции и ФБР в качестве оружия". По словам Трампа, в лице Байдена США столкнулись с "ментальной катастрофой, которая ведет страну в ад".

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой действующей администрации Байдена в том числе из-за проводимой им миграционной политики. В частности, Трамп высказывал точку зрения, что при Байдене США стали "свалкой", а американские города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост. Байден объявил о намерении переизбираться в апреле текущего года.