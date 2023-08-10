Переведенных под домашний арест в Иране американцев передадут Оману

По словам источника, власти исламской республики в течение нескольких недель освободят американских граждан и доставят их в Маскат

ДУБАЙ, 10 августа. /ТАСС/. Граждане США, находившиеся в иранской тюрьме и переведенные в четверг под домашний арест, после освобождения будут переданы Оману, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном в переговорах по вопросам восстановления ядерной сделки и обмена заключенными. Об этом ТАСС сообщили два источника.

По словам одного из собеседников агентства, власти исламской республики в течение нескольких недель освободят американских граждан и доставят их в Маскат. "После прохождения необходимых процедур заключенные смогут вернуться домой", - сказал источник.

В четверг адвокат одного из американских граждан Джаред Генсер сообщил телеканалу CNN, что Сиамак Намази, Морад Тахбаз, Эмад Шарги, а также еще один заключенный, имя которого не раскрывается, переведены из тюрьмы под домашний арест в одну из гостиниц Тегерана. Позднее Белый дом заявил о переводе под домашний арест пятерых граждан США - Намази, Тахбаза, Шарги и еще двух американцев, пожелавших сохранить анонимность. Источники ТАСС также не назвали имен этих заключенных, однако отметили, что одна из них - женщина.

Власти Ирана неоднократно заявляли о своей готовности провести обмен заключенными с США, однако настаивали на том, чтобы этот вопрос рассматривался отдельно от ядерного досье. В июне официальный представитель иранского министерства иностранных дел Насер Канани Чафи заявил, что Вашингтон и Тегеран могут скоро достичь соглашения об обмене заключенными.

Ранее считалось, что в Иране под стражей остаются трое американских граждан - Намази, Тахбаз и Шарги. По данным заместителя главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери, власти США в свою очередь удерживают около 15 граждан исламской республики, которых обвиняют в попытке обхода американских санкций.

Сиамак Намази и его отец Бакер Намази были осуждены в Иране за "сотрудничество с враждебным правительством" в 2016 году. Намази-старшего позднее освободили по медицинским показаниям, а в 2022 году стало известно о его возвращении в США при содействии Омана. Тахбаз был приговорен в 2019 году к 10 годам лишения свободы за связи с американскими властями. Шарги получил в 2021 году 10 лет тюрьмы за шпионаж.