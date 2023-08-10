Спецпосланник ООН призвал МУС преследовать талибов из-за нарушений прав женщин

Гордон Браун отметил, что в Афганистане женщинам было отказано в образовании, работе и посещении общественных мест

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге должен преследовать представителей правящего в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в связи с нарушениями прав женщин в стране. Такое мнение выразил спецпосланник ООН по вопросам образования, бывший премьер-министр Великобритании (2007-2010) Гордон Браун.

"Речь идет о систематическом надругательстве над женщинами и девочками. Им было отказано в образовании, работе и посещении общественных мест. Все эти запреты представляют из себя форму дискриминации. Вероятно, это самое гнусное, злобное и всеобъемлющее нарушение прав человека в сегодняшнем мире, - сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. - Международному уголовному суду, который ответственен за вопросы преступлений против человечности, стоит провести расследование и преследовать ответственных лиц".

Кроме того, Браун призвал нынешнее правительство Великобритании во главе с премьером Риши Сунаком ввести санкции в отношении лидеров "Талибана". По его мнению, западные страны должны оказывать "международное давление на режим" с целью заставить талибов пересмотреть свою внутреннюю политику.

С приходом к власти в августе 2021 года талибы приостановили занятия для девочек в средних школах и девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны иностранных государств и международных организаций, включая ООН.