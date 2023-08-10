Пентагон заявил об уверенности США в способности помогать Украине неопределенно долго

Пресс-секретарь ведомства бригадный генерал Патрик Райдер отказался вдаваться в детали относительно возможной дальнейшей военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США утверждает, что исполнительная ветвь власти в Вашингтоне уверена в способности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, несмотря на настроения американского общества.

"Мы сохраняем уверенность в том, что будем в состоянии поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Он отказался вдаваться в детали относительно возможной дальнейшей военной помощи Киеву. "Если говорить о том, какие средства им потребуются в перспективе: это будет продолжающееся обсуждение с украинцами, а также с нашими союзниками и партнерами. Что же касается финансирования, мы <...> в состоянии использовать $6,2 млрд <...>, обязательства по которым были взяты ранее. Эти средства доступны нам по окончании текущего финансового года и в следующем финансовом году. Как и [в рамках других бюджетных расходов] примерно $600 млн <...>", - сказал Райдер.

Как свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного на днях по заказу телеканала CNN, 55% американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Киеву. Исследование также показало, что, по мнению 51% американцев, Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины.

Райдер не стал комментировать сведения о том, что администрация США намерена обратиться, возможно, уже в ближайшие часы к Конгрессу с новым запросом о предоставлении Украине еще свыше $13 млрд в 2023 финансовом году, который истекает 30 сентября. Вопросы на этот счет представитель Пентагона переадресовал Белому дому.

Несколько представителей оппозиционной Республиканской партии США в Конгрессе ранее уже выступали против намерения американского президента Джо Байдена, являющегося демократом, продолжать оказание крупной финансовой помощи Украине.