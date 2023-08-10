В Бундестаге выступили за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus

Председатель комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что Киев остро нуждается в этом виде вооружений

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) выступила за поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"У нас достаточно Taurus. Большая часть немедленно готова к использованию", - заявила Штрак-Циммерман в эфире телеканала Phoenix. Украина, по ее словам, остро нуждается в этом виде вооружений. "И пришло время дать зеленый свет", - утверждала она.

"Я думаю, что проблема вновь в Ведомстве федерального канцлера, где стараются не поднимать эту тему", - констатировала глава комитета Бундестага по обороне. "Меня очень раздражает, что мы снова вступаем в дискуссию, которая мне очень напоминает дебаты о поставках танков", - резюмировала Штрак-Циммерман, указав, что не следует больше медлить, учитывая ситуацию на Украине. "В соответствии с международным правом, если Украина знает, откуда ее атакуют, это также может быть использовано упреждающе для предотвращения атак", - заключила политик.

Ранее новостной портал t-online со ссылкой на источники в правящей в ФРГ коалиции сообщил, что правительство Германии намерено "в ближайшее время" объявить о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. По информации издания, сейчас Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца прорабатывает вопрос передачи ракет со своими ключевыми союзниками, прежде всего с США. До сих пор власти Германии отвергали возможность предоставления Киеву Taurus, дальность которых достигает 500 км. Как пишет t-online, командование ВВС республики одобрило поставку ракет. На прошлой неделе ведомство Шольца запросило у Минобороны важные сведения о Taurus, в частности об их запасах у Бундесвера, возможных рисках поставок и эффективности.

Киев в конце мая запросил у Берлина Taurus. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ в Берлине 14 мая. Ранее о необходимости передачи Киеву ракет заявляли некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии, оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако социал-демократы были против.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.