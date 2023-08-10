Эквадорский лидер подтвердил обращение к ФБР за помощью в расследовании убийства кандидата

В ближайшие часы в страну прибудет их делегация, сообщил Гильермо Лассо

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что попросил Федеральное бюро расследований (ФБР) США оказать содействие в расследовании убийства претендента на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио.

"Я попросил у ФБР помощи в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. ФБР согласилось на нашу просьбу, и в ближайшие часы в страну прибудет их делегация", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена отправить сотрудников ФБР в Эквадор для содействия в расследовании убийства Вильявисенсио.