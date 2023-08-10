СМИ: Зеленский рассматривает две кандидатуры на замену министра обороны Украины

По данным издания "Украинская правда", оборонное ведомство может возглавить либо вице-премьер Александр Кубраков, либо министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки министра обороны Алексея Резникова, на его место претендуют два кандидата. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в руководстве страны.

По его данным, оборонное ведомство может возглавить либо вице-премьер Александр Кубраков, либо министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Глава государства провел с ними переговоры на эту тему, а Резникова могут назначить украинским послом в Великобритании, отмечает издание.

6 августа Зеленский заявил, что на следующей неделе государственный аппарат ждет очередная волна кадровых чисток. В предыдущий раз о "масштабной борьбе с коррупцией" он объявил в начале года на фоне скандала вокруг закупок для Минобороны по многократно завышенным ценам. Тогда должности потеряли несколько высокопоставленных чиновников ведомства, включая замминистра Вячеслава Шаповалова. Позже им предъявили обвинения в растрате и хищениях. Появлялись слухи и о возможной отставке Резникова, но этого не произошло.

Летом страну захлестнула волна скандалов, связанных с зарубежным отдыхом депутатов, что происходило на фоне жестких ограничений на выезд мужчин из страны во время мобилизации. Еще одной темой, на которую пришлось реагировать в офисе президента, стала коррупция в военкоматах. После скандала с военкомом Одесской области, у семьи которого обнаружили имущество за границей, было объявлено о масштабной проверке в этой сфере. Правоохранительные органы стали регулярно отчитываться о раскрытых преступных схемах.

Однако, по оценкам экспертов и украинских СМИ, действия властей, которые преподносятся как "борьба с коррупцией" являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния, а коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признавал, что в стране замалчиваются факты преступлений, чтобы "не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.