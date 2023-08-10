В Мексике заявили, что поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию конфликта

Глава МИД страны Алисия Барсена отметила, что Мехико выступает за международное содействие переговорному процессу между Киевом и Москвой

МЕХИКО, 10 августа. /ТАСС/. Мексика выступает за международное содействие переговорному процессу по украинскому конфликту. Об этом заявила министр иностранных дел страны Алисия Барсена.

"Мы должны прекратить говорить о войне и начать говорить о мире. Оружие, которое постоянно попадает на Украину, не поможет, поскольку в этом случае конфликт будет только углубляться. Позиция Мексики - поддержка переговоров. Предпочтительно, чтобы две стороны сели за стол переговоров и нашли путь к установлению ясных правил и хотя бы режима прекращения огня. <...> Мы должны содействовать этому, поскольку весь мир страдает от этой ситуации", - заявила глава ведомства в интервью, которое транслировалось на сайте Атлантического совета США (признан нежелательной организацией в России).

В конце июля президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика готова внести свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине только при условии участия в них как Киева, так и Москвы.

Консультации по ситуации на Украине прошли 5-6 августа в Джидде. В них приняли участие представители более 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. По данным агентства DPA, изначально предполагалось обсудить лишь "мирный план" украинского президента Владимира Зеленского, однако была озвучена еще одна инициатива. Ее представила принимающая сторона - Саудовская Аравия.