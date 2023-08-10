США утверждают, что Украина применяет кассетные боеприпасы "надлежащим образом"

В Пентагоне заявили, что Киев не нарушает данные им обязательства

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Пентагон утверждает, что ВСУ применяют поставленные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы на поле боя "надлежащим образом", согласно данным обязательствам.

"По усовершенствованным обычным боеприпасам двойного назначения. Это предоставило украинцам возможность навязывать боевые действия противнику. У нас есть все признаки того, что они применяют эти вооружения надлежащим образом на поле боя, как обещали", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Ранее министерство обороны США подтвердило ТАСС, что Украина отчиталась перед Вашингтоном об использовании кассетных боеприпасов. "США получили от Украины отчет по использованию усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения. Но я не могу разглашать содержание этого отчета по соображениям оперативной безопасности", - сообщил представитель американского оборонного ведомства.

После начала специальной военной операции Запад нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. В частности, 7 июля президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс проинформировал, что Киев уже получил их от Вашингтона.