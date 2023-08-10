Зеленский провел переговоры с военным руководством Великобритании

Президент Украины назвал результативным прошедший разговор

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел закрытый разговор с представителями военного руководства Великобритании.

"Имел разговор с представителями военного руководства Великобритании, закрытый разговор, но результативный", - сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Какие-либо детали разговора Зеленский не привел.

Он добавил, что власти страны готовят новые оборонные пакеты для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности систем противовоздушной обороны.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и представители командования вооруженных сил, Главного управления разведки Минобороны проинформировали военное руководство США о ситуации в зоне боевых действий. Как сообщила пресс-служба президента Украины, американскую сторону на переговорах представляли помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

9 августа американский телеканал CNN со ссылкой на источники проинформировал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожидания Запада и может привести к расколу среди союзников Киева. Ранее газета Politico сообщила, что официальные лица США предупредили украинских коллег, что Киеву необходимо добиться в ближайшее время крупных успехов на поле боя, чтобы Вашингтон продолжил оказывать помощь в прежних объемах. При этом генерал Милли в интервью журналистам газеты Washington Times заявлял, что считает преждевременным подведение итогов контрнаступления ВСУ.