Белый дом запросил у Конгресса еще $1 млрд на военную помощь

Средства по программе иностранного военного финансирования поддержали бы, в частности, оборонные отношения между Соединенными Штатами и Тайванем, говорится в запросе

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Американская администрация запрашивает у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году $1 млрд на иностранную военную помощь, в том числе Тайваню. Об этом свидетельствует текст нового дополнительного запроса о госрасходах в текущем финансовом году, который был направлен руководству Конгресса Административно-бюджетным управлением Белого дома.

"Этот запрос обеспечил бы $1 млрд программе иностранного военного финансирования для Украины и других стран, затронутых войной (специальной военной операцией - прим. ТАСС) на Украине. Средства по программе иностранного военного финансирования также поддержали бы оборонные отношения между Соединенными Штатами и Тайванем, укрепили потенциал самообороны Тайваня, ускорили поставку продукции военного назначения Тайваню", - говорится в документе. В нем также отмечается, что расширение финансирования этой программы призвано содействовать попыткам Вашингтона убедить некоторых зарубежных партнеров отказаться от закупок у России оружия и военной техники, убедить их приступить к приобретению такой продукции у США.