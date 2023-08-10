Страны ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее"

Начальники штабов проведут еще несколько встреч для уточнения деталей, отметил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Главы государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Об этом заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении из Абуджи, где прошел саммит объединения.

"Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали, однако у нас есть согласие глав государств [стран ECOWAS] начать операцию как можно скорее", - приводит его слова агентство AFP.

Алассан Уаттара также подчеркнул, что его страна предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1100 человек, а также что в операции примут участие Нигерия, Бенин и другие страны, сообщает агентство. "Путчисты могут принять решение уйти завтра утром, и военной интервенции не будет, все зависит от них", - приводит AFP слова президента Кот-д'Ивуара. "Мы полны решимости вернуть президенту Базуму его полномочия", - добавил Алассан Уаттара.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.

Лидеры ECOWAS, в которое входит и Нигер, потребовали от мятежников до 7 августа освободить Базума, пригрозив в том числе и силовым решением. Однако соседние Буркина-Фасо и Мали заявили, что воспримут такой шаг как нападение на себя. Поскольку ультиматум ECOWAS не был выполнен, 10 августа лидеры сообщества вновь встретились в Ниамее

Сообщество заявило о "непоколебимой приверженности" восстановлению конституционного строя в Нигере. При этом председательствующий в ECOWAS в настоящее время президент Нигерии Бола Тинубу признал, что ультиматум мятежникам Нигера с требованиями восстановить демократическое правление, как и введенные санкции, не принесли желаемого результата. Он призвал к диалогу, в том числе с захватившими власть мятежниками.