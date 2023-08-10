Вучич заявил, что может увидеться с Путиным в Китае в октябре

Президент Сербии уточнил, что ожидает серьезных переговоров до конца 2023 года с важными партнерами

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что намерен в октябре посетить Китай, где возможно встретит президента России Владимира Путина.

"Я ожидаю серьезных и важных переговоров до конца этого года с нашими очень-очень важными партнерами. У меня будет один очень важный визит в Китай в октябре. Что там будет происходить это большой вопрос, так как, вероятно, ожидается и приезд президента [России Владимира] Путина", - подчеркнул Вучич в эфире телеканала Happy.

Ранее в четверг президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик также отмечал, что планирует посетить осенью Китай и рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным.

25 июля помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что визит президента России Владимира Путина в Китай планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь".