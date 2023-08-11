Премьер Пакистана отрицает влияние США на смену режима в стране год назад

Шахбаз Шариф признал при этом, что пакистанский экс-премьер Имран Хан существенно ухудшил отношения Исламабада с Вашингтоном

ИСЛАМАБАД, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждает, что США не влияли на смену режима экс-премьера Имрана Хана год назад, и заявляет об улучшении отношений с Россией и Китаем. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте WE News.

"Имран Хан считал, что его отстранение от власти было вызвано американским заговором. Если бы этот заговор существовал, было бы сформировано наше правительство? Смогли бы мы получить российскую нефть и восстановить отношения с Китаем, которые были сильно испорчены", - приводит WE News слова Шахбаза Шарифа. Однако он подчеркнул, что Имран Хан значительно ухудшил отношения с США, поэтому нынешнему правительству пришлось их улучшать. "Нам пришлось очень усердно работать, чтобы нормализовать отношения, которые находились на самом низком уровне", - заявил премьер-министр Пакистана.

5 августа суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища. Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Экс-премьер был арестован в своей резиденции в Лахоре вскоре после вынесения приговора.

Хан был смещен с должности премьера 10 апреля 2022 года в результате вотума недоверия, вынесенного парламентом. В судах Пакистана рассматриваются десятки уголовных дел, заведенных на экс-премьера по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков.