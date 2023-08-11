В Эквадоре усилят охрану кандидатов в президенты после убийства одного из них

По словам главы избирательного совета республики Дианы Атамаинт, также будет обеспечена охрана избирательных участков

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Эквадора усилят охрану кандидатов в президенты после убийства претендента на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщила в четверг глава избирательного совета республики Диана Атамаинт.

"Объединенное командование вооруженных сил подтвердило, что обеспечит безопасность эквадорцев на протяжении всего избирательного процесса, удвоит охрану кандидатов, будет сопровождать сотрудников избирательного совета и обеспечит охрану избирательных участков", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале органа.

Атамаинт также подтвердила, что у движения "Строй", представителем которого был Вильявисенсио, еще есть время выдвинуть другого кандидата. "Поскольку бюллетени уже были напечатаны, голоса, отданные за погибшего кандидата, будут засчитаны в пользу его замены", - сказала она.