США подтвердили, что Иран получит $6 млрд за освобождение заключенных

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что выплачиваемые деньги "не являются выкупом"

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Выплачиваемые Ирану $6 млрд в рамках обмена заключенными не являются выкупом, они будут переведены не за счет американских налогоплательщиков, а со специальных счетов, созданных ранее для механизма расчетов с Ираном. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что касается этих $6 млрд, то, не вдаваясь в детали переговоров, я могу сказать, что насчет них есть определенная путаница. Это часть системы счетов, которая была создана предыдущей администрацией для того, чтобы некоторые страны могли импортировать не находящиеся под санкциями иранские товары, а иранцы могли снимать средства с этих счетов на гуманитарные нужды", - сказал он.

Кирби подчеркнул, что выплачиваемые деньги "не являются выкупом" и "не будут выплачены из средств американских налогоплательщиков".

Ранее пятеро осужденных в Иране американцев были переведены из тюрьмы под домашний арест в одном из отелей Тегерана. Как сообщила газета The New York Times, это было сделано в рамках обмена заключенными между США и Ираном. Газета сообщала, что власти США согласились при этом освободить нескольких иранцев, отбывающих заключение за нарушение санкционного режима.