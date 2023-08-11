Советник свергнутого президента Нигера назвал его состояние вызывающим опасения

Военные лишили Мохамеда Базума пищи и электричества и не допускают к нему врача, подчеркнул Антинекар аль-Хасан

РАБАТ, 11 августа. /ТАСС/. Состояние здоровья свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и членов его семьи вызывает серьезные опасения, мятежники добиваются их смерти. Об этом заявил советник Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Президент находится в крайне сложном положении. Военные, которые его удерживают, лишили его пищи и электричества и не допускают к нему врача. Состояние здоровья президента вызывает серьезные опасения, как и состояние здоровья членов его семьи. Военные добиваются смерти президента и его семьи", - подчеркнул аль-Хасан.

Он также призвал мировое сообщество вмешаться и способствовать освобождению Базума, задержание которого он назвал "незаконным и бесчеловечным".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.