Франция поддержала решения саммита ECOWAS по восстановлению порядка в Нигере

Лидеры стран сообщества "подтвердили намерение восстановить конституционный и демократический порядок" в западноафриканском государстве, говорится в заявлении французского МИД

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Франция выражает поддержку решениям лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), направленным на восстановление конституционного порядка в Нигере и освобождение президента этой страны Мохамеда Базума. Об этом заявило Министерство иностранных дел Франции.

"Франция заявляет о своей полной поддержке всех решений, принятых на внеочередном саммите глав государств и правительств ECOWAS 10 августа 2023 года", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что лидеры стран сообщества "подтвердили намерение восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере и добиться немедленного освобождения президента Базума и членов его семьи".

Лидеры объединения, в которое входит и Нигер, требовали от мятежников освободить Базума до 7 августа, пригрозив в том числе и силовым решением. Однако соседние Буркина-Фасо и Мали заявили, что воспримут такой шаг как нападение на себя. Поскольку ультиматум ECOWAS не был выполнен, 10 августа лидеры сообщества вновь встретились в Абудже. В заявлении по итогам саммита говорилось о намерении "применять все меры, включая закрытие границ, ограничения на поездки и замораживание активов лиц, препятствующих восстановлению конституционного порядка в Нигере". Сообщество заявило о "непоколебимой приверженности" восстановлению конституционного строя в Нигере.

При этом председательствующий в ECOWAS в настоящее время президент Нигерии Бола Тинубу признал, что ультиматум мятежникам Нигера с требованиями восстановить демократическое правление, а также введенные санкции не принесли желаемого результата. Он призвал к диалогу, в том числе с захватившими власть мятежниками.

В четверг вечером президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении с саммита в Абудже заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". По его словам, которые привело агентство AFP, начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы уточнить детали. Уаттара подчеркнул, что Кот-д'Ивуар предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек, а также что в ней примут участие Бенин, Нигерия и другие страны.