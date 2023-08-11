Вучич заявил, что Россия не уступит коллективному Западу на поле боя

БЕЛГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Объединившиеся для помощи Украине и поставляющие вооружения Киеву страны Запада даже вместе не смогут победить Россию на поле боя. Об этом в эфире телеканала Happy TV заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Запад даже всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Но я также не уверен, что Россия может чего-то достигнуть на поле боя, не уверен и в том, что она может что-то получить в политическом плане. В этой связи самым оптимальным вариантом является как можно более скорое достижение перемирия", - отметил сербский лидер.

Он отдельно указал на то, что конфликт перешел в стадию "на истощение" и Белград внимательно следит за различными мирными инициативами, а также рассчитывает на перемирие, которое отвечает интересам в том числе Вашингтона и позволит стабилизировать мировую экономику.

Ранее сербский лидер указывал на то, что победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение для коллективного Запада, в том числе для всего Североатлантического альянса. Он также указывал на то, что Вооруженные силы Сербии становятся эффективнее и повышают свою боеготовность за счет детального изучения конфликта на Украине.