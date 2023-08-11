США исключили смягчение санкций против Ирана даже после освобождения американцев

Вашингтон продолжит противостоять дестабилизирующей деятельности Тегерана в регионе и за его пределами, подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. США не пойдут на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан. С таким заявлением выступил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Мексики.

"Позвольте мне разъяснить ряд вещей. В любом случае, при любых обстоятельствах Иран не получит смягчения санкций. Мы продолжим наращивать санкции и противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как повлияет освобождение пяти граждан США, задержанных Тегераном, на его отношения с Вашингтоном.

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома ранее подтвердил информацию о переводе Ираном пятерых граждан США из тюремного заключения под домашний арест и выплату Тегерану $6 млрд в рамках обмена заключенными. Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби при этом отметил, что эти средства не являются выкупом и будут переведены не за счет американских налогоплательщиков.

Как пояснил Блинкен, речь идет о задействовании средств самого Ирана. "Они будут переводиться на специальные счета при условии, что деньги будут использоваться только в гуманитарных целях что не запрещено нашими санкциями", - сказал он.

Он отметил, что Госдеп поддерживает связь с пятью гражданами США и уточнил, что помимо них в Иране нет задержанных американцев. "Мне неизвестно о ком-либо помимо этих пяти", - сказал он.