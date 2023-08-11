Республиканцы рассмотрят запрос Байдена на новые расходы

При этом в Палате представителей Конгресса не станут проштамповывать запрос, в который можно вписать любую сумму, подчеркнул представитель законодателя Кевина Маккарти

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США тщательно рассмотрят запрос администрации американского лидера Джо Байдена на дополнительные расходы, включающие помощь Киеву, однако не намерены одобрять безграничные траты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

"Находящаяся под контролем республиканцев Палата представителей не станет проштамповывать любой запрос на финансирование, являющийся "незаполненным [банковским] чеком" (то есть таким, в который можно вписать любую сумму, - прим. ТАСС). Вместо этого запрос администрации на экстренное финансирование нужно рассмотреть и тщательно проанализировать на предмет того, соответствует ли он методам и принципам нашего большинства", - приводит агентство Reuters слова редставителя.

Администрация президента США Джо Байдена ранее в четверг запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и нескольким других странам в сфере экономики и безопасности.

Суммарно Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере $40 млрд. Около половины из этих средств администрация рассчитывает израсходовать на нужды, касающиеся Украины. Оставшуюся часть Вашингтон намерен направить, в частности, на устранение последствий стихийных бедствий на территории США ($12 млрд), охрану границ страны ($4 млрд) и размещение мигрантов ($2,2 млрд).