США предупредили мятежников в Нигере об ответственности за судьбу свергнутого президента

Вашингтон обеспокоен безопасностью и благосостоянием Мохамеда Базума и его семьи, подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. США предупредили пришедших к власти военных в Нигере, что считают их ответственными за безопасность и благополучие отстраненного от власти президента Мохамеда Базума. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной.

"Мы глубоко обеспокоены безопасностью и благосостоянием его самого и его семьи. Мы ясно заявили лидерам военных, что будем считать их ответственными за его безопасность и благополучие", - сказал он.

10 августа агентство Associated Press сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента страны Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти.