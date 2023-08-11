10 августа, 21:41,
обновлено 10 августа, 22:05
Попытка госпереворота в Нигере

США предупредили мятежников в Нигере об ответственности за судьбу свергнутого президента

Вашингтон обеспокоен безопасностью и благосостоянием Мохамеда Базума и его семьи, подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. США предупредили пришедших к власти военных в Нигере, что считают их ответственными за безопасность и благополучие отстраненного от власти президента Мохамеда Базума. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной.

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"Мы глубоко обеспокоены безопасностью и благосостоянием его самого и его семьи. Мы ясно заявили лидерам военных, что будем считать их ответственными за его безопасность и благополучие", - сказал он.

10 августа агентство Associated Press сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента страны Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти. 

Теги:
НигерСШАБлинкен, ЭнтониБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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