Канада, Мексика и США проведут саммит лидеров Северной Америки

Встреча глав государств запланирована на 2023 год

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Лидеры Канады, Мексики и Соединенных Штатов планируют встретиться на саммите глав Северной Америки до конца 2023 года, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Думаю, и Мексика, и США видят огромные возможности в региональной интеграции всего, что важно для наших экономик, наших возможностей и для того, чтобы гарантировать, что Северная Америка находится на передовых экономических позициях в XXI веке. <...> До конца года мы проведем саммит лидеров стран Северной Америки. Вероятно, мы встретимся и на [форуме] Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной.

Блинкен добавил, что США и Мексика ведут диалог на высоком уровне в сфере экономики и безопасности.