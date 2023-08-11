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Попытка госпереворота в Нигере

США поддержали действия и лидерскую роль ECOWAS в Нигере

ECOWAS играет ведущую роль в том, чтобы донести необходимость возвращения к конституционному порядку, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Власти США поддерживают действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении ситуации в Нигере. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной.

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"ECOWAS - организация, объединяющая страны Западной Африки. Она играет ведущую роль в том, чтобы донести необходимость возвращения к конституционному порядку. Мы изо всех сил поддерживаем лидерскую роль и действия ECOWAS в этом вопросе", - сказал он. Блинкен не упомянул в своем ответе возможность проведения военной операции в Нигере, о чем ранее заявили в ECOWAS.

Как заявил по итогам саммита ECOWAS 10 августа президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, лидеры объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". 

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