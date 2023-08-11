Блинкен посетит Мексику в октябре

Госсекретарь США и власти Мексики обсудят вопросы безопасности, а также проблемы незаконного оборота оружия и организованной преступности

МЕХИКО, 11 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Мексику в начале октября, сообщила министр иностранных дел латиноамериканской страны Алисия Барсена.

"У нас будет встреча по вопросам безопасности в Мексике, и мы примем госсекретаря Блинкена 5 октября, это будет честью для нас. Я думаю, что в этот день мы обсудим вопросы безопасности, а также проблемы незаконного оборота оружия и организованной преступности", - сказала она на совместной пресс-конференции с госсекретарем США, которая транслировалась на сайте МИД Мексики.

Глава ведомства отметила, что также особую важность имеет взаимодействие в решении вопросов нелегальной миграции и наркотрафика.

В июле мексиканский министр общественной безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес заявила, что власти Мексики и США договорились усилить надзор за незаконным оборотом оружия, которое в большинстве случаев поступает в страну из американских штатов. По данным агентства Prensa Latina, в Мексику ежегодно ввозится около 200 тыс. единиц оружия, при этом около 70% огнестрельного оружия, которое использовалось при совершении преступлений в Мексике, поступило в страну из США.