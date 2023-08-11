Трамп призвал отложить судебные процессы в его отношении до завершения выборов 2024-го

Экс-президент США в очередной раз назвал выдвинутые против него обвинения ложными

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп призвал перенести начатые в его отношении судебные разбирательства на период после выборов 2024 года.

"Спецпрокурор Джек Смит назначил начало одного из процессов (по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами - прим. ТАСС) на 2 января, перед важными праймериз в Айове! Только совсем оторванный от реальности лунатик мог выбрать эту дату, на следующий день после Нового года, и так, чтобы обеспечить максимальное вмешательство в праймериз в Айове", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Такой процесс никогда не должен был вообще состояться, а если уж состоится, то только после выборов, - продолжил он. - Также следует поступить и с другими процессами по выдвинутым против меня ложным обвинениям со стороны [президента США Джо] Байдена. Это вмешательство в выборы".

В отношении Трампа ранее были выдвинуты уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, в сговоре в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, а также из-за ненадлежащего обращения с секретными документами. На следующей неделе ожидается выдвижение обвинений в связи с якобы имевшей место попыткой Трампа повлиять на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра итогов президентских выборов.