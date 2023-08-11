Иран заявил, что освободит граждан США после получения доступа к замороженным активам

Заместитель руководителя администрации президента страны по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди также указал на необходимость освободить удерживаемых в Соединенных Штатах иранцев

ДУБАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Иран освободит граждан США, переведенных из тюрьмы под домашний арест в рамках соглашения об обмене заключенными, после того, как получит доступ к своим заблокированным активам. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

"Американские заключенные не смогут покинуть Иран раньше, чем будут освобождены наши незаконно удерживаемые [в США] граждане, а также будет предоставлен доступ к незаконно заблокированным средствам в Южной Корее", - написал Джамшиди в социальной сети X (ранее Twitter).

В четверг адвокат одного из американских граждан Джаред Генсер сообщил телеканалу CNN, что Сиамак Намази, Морад Тахбаз, Эмад Шарги, а также еще один заключенный, имя которого не раскрывается, переведены из тюрьмы под домашний арест в одну из гостиниц Тегерана. Позднее Белый дом заявил о переводе под домашний арест пятерых граждан США - Намази, Тахбаза, Шарги и еще двух американцев, пожелавших сохранить анонимность.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Как отметили в миссии, иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар. Агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источники, что соглашение предполагает конвертацию средств из южнокорейских вон в евро, после чего их можно будет направить на банковский счет в Катаре.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.