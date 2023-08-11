Байден назвал Китай "часовой бомбой"

При этом президент США заявил, что не желает вредить Пекину

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает Китай "часовой бомбой", однако якобы стремится к "рациональным отношениям" с Пекином и не желает причинять вред КНР. С таким утверждением американский лидер выступил в четверг на мероприятии в штате Юта по сбору средств на его предвыборную кампанию.

"Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой", - приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома. Американский лидер полагает, что Китай сталкивается с экономическими трудностями, включая высокую безработицу. "Когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки", - добавил он в связи с этим.

Байден утверждал, что добивается "рациональных отношений с Китаем". "Я не хочу вредить Китаю, но я слежу", - приводятся его слова в сообщении пресс-пула.