Посол в Токио заявил о планах США, Японии и Южной Кореи проводить саммиты ежегодно

Пункт о проведении таких мероприятий каждый год стороны намерены включить в совместное заявление по итогам встречи 18 августа, уточнил Рам Эмануэль

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль в ходе предстоящей 18 августа встречи намерены договориться о проведении таких саммитов на ежегодной основе. Об этом заявил посол США в Токио Рам Эмануэль.

"Совместное соглашение будет включать в себя пункт о ежегодном проведении трехсторонней встречи на высшем уровне", - приводит его слова газета The Asahi.

Кроме того, в совместном заявлении лидеры трех стран отразят дальнейшую политику сотрудничества в области обороны, проведения совместных военных учений. Также в документ войдут пункты о взаимодействии в сферах обмена информацией, кибербезопасности, экономики.

Как ранее сообщил Белый дом, Байден, Кисида и Юн Сок Ёль 18 августа проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Премьер Японии заявлял, что он также планирует провести отдельные двусторонние встречи с президентами США и Республики Корея.