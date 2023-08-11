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Венесуэла выразила готовность внести свой вклад в БРИКС

Страна располагает крупнейшими в мире запасами нефти и имеет развитую инфраструктуру, что может стать точкой энергетической опоры для союза пяти государств, отметил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль

КАРАКАС, 11 августа. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Венесуэла считает БРИКС новым способом мироустройства, готова присоединиться и внести вклад в дальнейшее развитие этой организации, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в интервью корреспонденту ТАСС.

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"Венесуэла рассматривает БРИКС как новый выбор для мира, новый выбор единства, нового современного мирового и экономического устройства", - указал глава МИД. Он напомнил, что "президент Венесуэлы Николас Мадуро уже сообщал о подаче официального запроса на вступление страны в БРИКС".

"Мы считаем, что можем внести важный вклад в БРИКС, так как Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти, превышающими З00 млрд баррелей", - отметил Хиль. "Венесуэла имеет развитую инфраструктуру и может стать точкой энергетической опоры для БРИКС", - считает министр. "БРИКС - это нарождающийся мир с новыми возможностями индустриального, экономического, сельскохозяйственного, торгового и финансового развития", - подчеркнул Хиль.

По его словам, саммит, который пройдет в ЮАР 22-24 августа, "откроет новый, несомненно, успешный этап для БРИКС". "И мы надеемся принять в нем участие", - добавил министр.

  

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