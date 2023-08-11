Посол США назвал совместные действия Вашингтона, Сеула и Токио "худшим кошмаром" для КНР

Трехстороннее сотрудничество Соединенных Штатов, Японии и Республики Корея коренным образом изменит стратегические перспективы Индо-Тихоокеанского региона, уверен Рам Эмануэль

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Совместные действия Вашингтона, Сеула и Токио представляют собой "худший кошмар" для КНР. Такое мнение выразил в ходе общения с представителями крупных японских СМИ посол США в Японии Рам Эмануэль.

По его словам, трехстороннее сотрудничество США, Японии и Республики Корея "коренным образом изменит стратегические перспективы (Индо-Тихоокеанского - прим. ТАСС) региона". Эмануэль также отметил, что взаимодействие Вашингтона, Токио и Сеула способно оказать на регион влияние, сравнимое с запуском Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США и Японию).

"Для Китая худшим кошмаром являются совместные действия США и их союзников - Японии и Южной Кореи", - цитирует посла газета Asahi Shimbun.

Как ранее сообщил Белый дом, лидеры трех стран 18 августа проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского президента Джо Байдена в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). Их предыдущая очная встреча состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Премьер Японии заявлял, что он также планирует провести отдельные двусторонние встречи с президентами США и Республики Корея.