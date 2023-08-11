Задержанные за убийство кандидата в президенты Эквадора не являются гражданами страны

По информации газеты El Tiempo, все подозреваемые - граждане Колумбии

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Все задержанные за убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио - граждане другой страны. Об этом сообщило министерство внутренних дел республики.

"Полиция была задействована для проведения следственных мероприятий, что позволило определить несколько адресов в секторе Конокото и на юге города и провести там обыски. В результате были задержаны шесть человек, у всех гражданство другой страны", - говорится в сообщении.

В заявлении МВД не уточняется гражданство задержанных. Как пишет газета El Tiempo, все подозреваемые - граждане Колумбии. По данным издания, как минимум один из них уже был судим за убийство и наркоторговлю.

Вильявисенсио был убит после предвыборного мероприятия вечером 9 августа в Кито. Еще девять человек получили ранения. Как сообщила прокуратура, один из подозреваемых был смертельно ранен в ходе перестрелки. В республике введено чрезвычайное положение.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий президент Гильермо Лассо в мае этого года назначил выборы с целью роспуска парламента. По словам главы государства, он пошел на такой шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах.