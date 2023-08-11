Суд арестовал подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

Прокурорское следствие продлится 30 дней, сообщила генпрокуратура страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Суд постановил арестовать подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио до завершения расследования. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны.

"На основании доказательств, предоставленных прокуратурой Эквадора, суд назначил предварительные арест шести обвиняемым в убийстве. Прокурорское следствие продлится 30 дней", - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Вильявисенсио был убит после предвыборного мероприятия вечером 9 августа в Кито. Еще девять человек получили ранения. Как сообщила прокуратура, один из подозреваемых был смертельно ранен в ходе перестрелки, шестеро задержаны. В республике введено чрезвычайное положение.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий президент Гильермо Лассо в мае этого года назначил выборы с целью роспуска парламента. По словам главы государства, он пошел на такой шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах.