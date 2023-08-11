Президент Эквадора снял ограничения на собрания в условиях режима ЧП перед выборами

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в стране 20 августа

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Эквадорский лидер Гильермо Лассо вывел из-под действия указа о чрезвычайном положении, введенного в стране в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, право на проведение собраний. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации главы государства.

"Президент Гильермо Лассо изменил указ № 841 указом № 843, отменив ограничение права на свободу собраний на территории страны", - говорится в сообщении.

20 августа в Эквадоре пройдут досрочные президентские и парламентские выборы. Лассо назначил их проведение в мае с целью роспуска парламента. По словам главы государства, он пошел на такой шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах.