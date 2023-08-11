11 августа, 05:49

Экс-депутат ЕП считает, что переброска сил Польши к Белоруссии может вызвать мировую войну

Omar Marques/ Getty Images
© Omar Marques/ Getty Images

По словам Флориана Филиппо, "Польша заявила о размещение 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией"

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Переброска польских войск к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Читайте также
Минск считает безосновательным наращивание Польшей сил на границе с БелоруссиейПольша намерена разместить на границе с Белоруссией 10 тыс. военнослужащихМинобороны Польши отправит еще 2 тыс. военных для охраны границы с Белоруссией

"Польша заявила о размещение 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией. Это сумасшествие, - написал Филиппо в социальной сети X (ранее Twitter). - Безумцы хотят третьей мировой войны, их надо остановить".

Политик отметил, что "если Польша вступит в войну", то странам НАТО и Евросоюза придется "следовать за ней".

Ранее министр национальной обороны Мариуш Блащак в интервью Польскому радио сообщил, что вооруженные силы республики намерены направить на границу с Белоруссией 10 тыс. военнослужащих. Из них 4 тыс. будут поддерживать пограничников, а 6 тыс. разместятся в регионе. Польша приняла это решение после появления на территории Белоруссии частной военной компании "Вагнер" и якобы имевшего место нарушения двумя белорусскими военными вертолетами польской воздушной границы.

Главной причиной укрепления обороны границы с Белоруссией польские власти называют новый виток миграционного кризиса, который тянется с осени 2021 года. По словам представителей пограничной охраны, они вновь фиксируют увеличение числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на польскую территорию, а также отмечают их агрессивные действия: пограничников забрасывают камнями, бутылками и палками. По утверждению Варшавы, кризис на польско-белорусской границе провоцируют власти Белоруссии и России, чтобы дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Минск и Москва неоднократно отвергали эти обвинения. 

Теги:
БелоруссияФранцияПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация