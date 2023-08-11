Экс-депутат ЕП считает, что переброска сил Польши к Белоруссии может вызвать мировую войну

По словам Флориана Филиппо, "Польша заявила о размещение 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией"

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Переброска польских войск к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Польша заявила о размещение 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией. Это сумасшествие, - написал Филиппо в социальной сети X (ранее Twitter). - Безумцы хотят третьей мировой войны, их надо остановить".

Политик отметил, что "если Польша вступит в войну", то странам НАТО и Евросоюза придется "следовать за ней".

Ранее министр национальной обороны Мариуш Блащак в интервью Польскому радио сообщил, что вооруженные силы республики намерены направить на границу с Белоруссией 10 тыс. военнослужащих. Из них 4 тыс. будут поддерживать пограничников, а 6 тыс. разместятся в регионе. Польша приняла это решение после появления на территории Белоруссии частной военной компании "Вагнер" и якобы имевшего место нарушения двумя белорусскими военными вертолетами польской воздушной границы.

Главной причиной укрепления обороны границы с Белоруссией польские власти называют новый виток миграционного кризиса, который тянется с осени 2021 года. По словам представителей пограничной охраны, они вновь фиксируют увеличение числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на польскую территорию, а также отмечают их агрессивные действия: пограничников забрасывают камнями, бутылками и палками. По утверждению Варшавы, кризис на польско-белорусской границе провоцируют власти Белоруссии и России, чтобы дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Минск и Москва неоднократно отвергали эти обвинения.