Таиланд не планирует вновь увеличивать до 45 дней срок безвизового пребывания для россиян

С апреля его сократили до 30 дней

БАНГКОК, 11 августа. /ТАСС/. Таиланд не планирует вновь вводить 45-дневный срок безвизового пребывания для туристов из России и других стран, который сократился до 30 дней с апреля. Об этом заявил заместитель генерального директора консульского департамента МИД Таиланда Наручаи Ниннад, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе пресс-конференции.

"Мы увеличили срок безвизового пребывания в стране с 30 до 45 дней во время пандемии, чтобы компенсировать 15 дней тем туристам, у которых возникла необходимость прохождения карантина. Это было временное продление в связи с эпидемиологической обстановкой, и сейчас мы снова вернулись к 30 дням", - сказал он.

Правительство Таиланда в сентябре 2022 года одобрило продление срока нахождения в стране без визы для россиян с 30 до 45 дней. Решение вступило в силу с 1 октября 2022 года и действовало по 31 марта 2023 года. Оговаривалось, что мера может быть пролонгирована при необходимости. Заместитель руководителя Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чеавсамут ранее предполагал, что 45-дневный срок безвизового нахождения иностранных туристов в Таиланде будет продлен, что должно увеличить привлекательность Таиланда для путешественников.

По данным таиландских властей, число российских туристов, посетивших Таиланд с января по июль этого года, выросло в 11 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2022 год в страну приехали 435 тыс. туристов из России, а за первые 7 месяцев 2022 года - всего 78,3 тыс. Что касается данных за этот год, то Таиланд уже посетили более 855 тыс. россиян, и, как ожидается, до конца года посетят в общей сложности 1,5 млн.