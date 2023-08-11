На Украине произошел скандал из-за закупки курток для ВСУ по завышенной втрое цене

Как отметило издание "Зеркало недели", фирма-поставщик на самом деле не была турецкой, а принадлежала украинцу Роману Плетневу из Запорожья

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минобороны Украины снова попало в коррупционный скандал, закупив куртки для вооруженных сил по цене, завышенной в три раза. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Журналисты издания выяснили, что осенью 2022 года военное ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для ВСУ. Согласно сопроводительным документам, в одной из партий на Украину должны были поставить 4 900 курток общей стоимостью $142 тыс. Однако в итоге цена выросла до $421 тыс.

"По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с $29 до $86 за штуку", - пишет издание.

"Зеркало недели" также узнало, что фирма-поставщик на самом деле не была турецкой, а принадлежала украинцу Роману Плетневу из Запорожья. Голосеевский районный суд Киева возбудил уголовное дело по факту этих закупок. В материалах суда говорится, что поставленные украинским военным ветровлагозащитные зимние куртки и брюки "не соответствовали техническим условиям, прописанным в договоре". По итогам экспертизы выяснилось, что эти куртки нельзя использовать по назначению.

В издании также сообщили, что Минобороны в три раза дороже покупало шлемы для военных, которые значились как американские, а по факту имели более низкий уровень защиты.

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Тогда в украинских СМИ появились сообщения о злоупотреблениях чиновников ведомства при закупках продовольствия для армии. В результате скандала посты потеряли замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Всем им предъявлены обвинения в растрате и хищениях. Появлялись слухи и о возможной отставке и Резникова, однако этого не произошло.