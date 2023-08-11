Филиппинские ВС доставят грузы для военных на отмели Аюнгин несмотря на действия КНР

Представителя Вооруженных сил Филиппин Медель Агилар опроверг утверждения властей Китая о том, что одно из судов, заблокированное кораблем береговой охраны КНР, перевозило строительные материалы для ремонта Sierra Madre

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Филиппин намерены обеспечить безопасность следующей операции по снабжению контингента на отмели Аюнгин несмотря на действия береговой охраны КНР. Об этом сообщила газета The Manila Times со ссылкой на представителя ВС Филиппин полковника Меделя Агилара.

По ее данным, операция по пополнению запасов будет продолжена.

Кроме того, Агилар опроверг утверждения властей Китая о том, что одно из судов, которое было заблокировано кораблем береговой охраны КНР, перевозило строительные материалы для ремонта корабля Sierra Madre. Однако он отметил, что починка корабля остается "суверенным правом Филиппин".

Береговая охрана Филиппин сообщила в воскресенье, что корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в спорном районе Южно-Китайского моря. Инцидент произошел, когда они сопровождали суда, перевозившие грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе спорной территории.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия КНР в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих.

Минобороны КНР призвало Филиппины немедленно прекратить все провокационные действия в связи с инцидентом на отмели Аюнгин в Южно-Китайском море, назвав действия китайской береговой охраны рациональными, законными и профессиональными.