В ОБСЕ заявили о готовности оказать поддержку реформам, проводимым в Казахстане

Как отметил председатель ОБСЕ Буяр Османи, сотрудничество с Казахстаном показывает наилучшие практики, которые могли бы быть повторены и использованы в различных политических сферах

АСТАНА, 11 августа. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова оказать поддержку реформам, проводимым властями Казахстана. Об этом заявил глава МИД Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи по итогам встречи с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Хотел бы высоко оценить повестку реформ Казахстана за последние несколько лет и оказать поддержку продолжению данных реформ. ОБСЕ готова помочь и внести свой вклад при помощи программного офиса в Астане. Программный офис ОБСЕ проводит большую работу в Центральной Азии и в Казахстане в частности. Офис является надежным партнером правительства и неправительственных организаций в Казахстане по ряду проектов и задач", - сказал Османи.

По его словам, сотрудничество между Казахстаном и ОБСЕ показывает наилучшие практики, которые могли бы быть повторены и использованы в различных политических сферах.

Как отметил Османи, в ходе переговоров стороны "обсудили текущие приоритеты в рамках сотрудничества ОБСЕ и Казахстана, а также важную роль программного офиса ОБСЕ в Астане". "Центральная Азия и Казахстан столкнулись с большими вызовами в сфере безопасности. Ситуация в Афганистане все еще оказывает свое влияние на весь регион Центральной Азии, и ОБСЕ поддерживает страны, помогает во всех проектах, которые могут развить дальнейшие возможности в этой сфере", - пояснил действующий председатель ОБСЕ.

Он отметил, что председательство Северной Македонии в ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с регионом Центральной Азии в целом и с Казахстаном в частности.