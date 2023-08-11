11 августа, 06:29

Комиссия Минкультуры Украины и глава музея-заповедника приехали в Киево-Печерскую лавру

В лавре дежурят сотрудники полиции и спецподразделений с автоматическим оружием

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины вновь приехала в Киево-Печерскую лавру. Как сообщили в украинском Союзе православных журналистов (СПЖ), вместе с комиссией прибыл и.о. генерального директора музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

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С утра в лавре дежурят сотрудники полиции и спецподразделений с автоматическим оружием. По данным СПЖ, они выставили посты у всех гостиничных корпусов монастыря. Как сообщают украинские СМИ, силовики не пропускают прихожан на территорию лавры. Многие издания распространили видеокадры того, как полицейские выводят с территории монастыря мужчину. Не уточняется, был ли он задержан или принудительно выдворен.

В четверг вечером руководство музея-заповедника приняло решение с 11 августа закрыть для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря. Как пояснили в организации, данная мера носит временный характер и вызвана "необходимостью урегулирования определенных вопросов". Запрет не касается священников, монахов и работников монастыря. Позднее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что сотрудники полиции отказываются пропускать верующих, разместившихся в гостиничных помещениях лавры, в места ночлега.

В четверг комиссия вместе с Остапенко приходила на территорию Нижней лавры и опечатала четыре здания - гостиничные помещения и церковные магазины. 

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