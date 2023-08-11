El Pais: главы МИД ЕС обсудят возможные санкции против мятежников Нигера 31 августа

ЕС ищет скоординированный ответ на кризис в стране

МАДРИД, 11 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел Евросоюза на неформальной встрече в испанском Толедо 31 августа обсудят возможность введения санкций из-за ситуации в Нигере. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, ЕС ищет скоординированный ответ на кризис в африканской стране. "Мы должны принять решение о скоординированной и последовательной стратегии ЕС для поддержки Нигера, а также других стран региона с учетом текущих обстоятельств", - подчеркнули глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в письме, направленном руководителям внешнеполитических ведомств сообщества.

Как говорится в послании, этот скоординированный ответ должен включать "помощь в целях развития, сотрудничество для безопасности и финансовую поддержку". Брюссель предпочитает, чтобы страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) возглавили международный ответ на переворот.

По версии газеты, ситуация в Нигере будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД, которая пройдет в Испании, председательствующей в Совете ЕС. Идея заключается в том, чтобы страны сообщества координировали свои действия при принятии решений о том, от какой помощи Нигеру отказаться и как это сделать. Боррель и Альбарес также просят "определить общую стратегию в отношении любой возможной поддержки", которую может запросить ECOWAS.

Как пишет издание, ЕС приостановил свою бюджетную помощь для Нигера в размере почти €300 млн, а также все сотрудничество в области безопасности. Однако Брюссель пока не планирует отказываться от гуманитарной помощи.