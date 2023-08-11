В Таджикистане приняли стратегию по защите прав человека

Ее утвердили на период до 2038 года

ДУШАНБЕ, 11 августа. /ТАСС/. Национальную стратегию в сфере защиты прав человека на период до 2038 года утвердили в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Эмомали Рахмона.

"Национальная стратегия Республики Таджикистан в области защиты прав человека на период до 2038 года утверждена на основании постановления правительства Республики Таджикистан от 5 августа 2023 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте таджикского лидера.

Стратегия предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых должна способствовать укреплению прав и свобод человека в стране. Документ был подготовлен межведомственной рабочей группой с учетом международных стандартов в области прав человека, рекомендаций агентств ООН, а также Целей устойчивого развития, добавили в пресс-службе.