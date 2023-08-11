В Австралии начались учения Malabar с участием ВМС Индии, США и Японии

Они продолжатся до 21 августа

СИДНЕЙ, 11 августа. /ТАСС/. Военно-морские учения Malabar, в которых примут участие вооруженные силы Австралии, Индии, США и Японии, начались на восточном побережье австралийского континента. Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

По его словам, военно-морские учения Австралии, Индии, США и Японии начались в крупнейшем городе страны Сиднее и продолжатся до 21 августа на всем восточном побережье континента. "Маневры ВМС Malabar направлены на укрепление оперативной совместимости между участвующими партнерами. В этом году в них принимают участие корабли ВМС Австралии Brisbane и Choules, вертолеты MH60R и самолеты австралийских ВВС F-35A Lightning II, Hawk 127 и P-8A Poseidon", - указал Марлз, отметив, что в рамках тренировок будет отрабатываться боевая слаженность кораблей при выполнении совместного плавания, противолодочных и противовоздушных операций, артиллерийских стрельб.

Планируется, что в маневрах примут участие шесть кораблей: по два из Австралии и Индии и по одному из Японии и США.

Маневры Malabar проводятся с 1992 года с участием Индии и США. В 2015 году к ним на постоянной основе присоединилась Япония. В 2007 году корабли Австралии принимали участие в учениях на разовой основе, а позднее страна стала их постоянным участником. В 2023 году Канберра впервые принимает учения на своей территории.