В США в 2022 году зарегистрировали рекордное число самоубийств с 2000 года

Число таких смертей увеличилось на 2,6% по сравнению с показателями 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Число смертей в результате самоубийств в США в 2022 году увеличилось на 2,6% по сравнению с показателями 2021 года, достигнув рекордных цифр с 2000 года. Об этом свидетельствуют данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно их анализу, около 49,4 тыс. американцев покончили жизнь самоубийством, для сравнения в 2021 году их число составило 48,1 тыс. По данным экспертов, "самоубийства - одна из ведущих причин смертей граждан в США".

Как уточняется в исследовании, в 2022 году более 39 тыс. мужчин и 10 тыс. женщин покончили с собой. В 2021 и 2022 годах наибольшее количество самоубийств приходилось на возрастную группу 25-44 лет, превышая 16 тыс. Число людей в возрастном диапазоне от 45 до 64 лет, решивших совершить суицид, за год увеличилось на 6,6%, достигнув 15,6 тыс.

Ранее организация Gun Violence Archive информировала, что более 25 тыс. человек стали жертвами применения огнестрельного оружия в США с начала года. Всего за первое полугодие этого года в США произошел 421 случай массовой стрельбы, 28 из них классифицированы как массовые убийства.

Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.