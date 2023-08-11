Северокипрский министр рассчитывает, что Россия оценит перспективу признания ТРСК

Глава Минтранса непризнанной "Турецкой республики Северного Кипра" Эрхан Арыклы считает, что возможные шаги РФ по ТРСК укладывались бы в логику политической позиции Москвы по аналогичным прецедентам в мире

АНКАРА, 11 августа. /ТАСС/. Глава Минтранса непризнанной "Турецкой республики Северного Кипра" (ТРСК) Эрхан Арыклы рассчитывает, что открытие российского офиса на севере острова станет шагом к признанию со стороны РФ этой части Кипра.

"Когда была основана Турецкая Республика, Советский Союз первым ее признал. США и Европа сделали это позже. Я ожидаю, что то же самое произойдет и в нашем случае. <...> Россия могла бы хотя бы подумать, обсудить вопрос признания ТРСК. И думаю, она это внесет в повестку", - цитирует Арыклы газета Aydınlık. Он высказал мнение, что возможные шаги РФ по ТРСК укладывались бы в логику политической позиции Москвы по аналогичным прецедентам в мире.

Глава северокипрского Минтранса также напомнил, что важным вопросом для РФ и ТРСК является открытие прямого авиасообщения. "Граждане России вынуждены пользоваться непрямыми вариантами авиасообщения. Около восьми месяцев назад две российские компании запросили у нас разрешения на прямые полеты. Мы их дали для направления Москва - Эрджан. Но после этого данная работа была приостановлена", - сказал он. По словам министра, такие прямые полеты "принесут обеим сторонам массу экономических и политических выгод".

Он также отметил, что в отличие от аэропортов морские гавани ТРСК "не находятся под международным эмбарго". "Эти порты открыты для международного судоходства. Но по политическим причинам страны предпочитают их не использовать. Мы реализуем проект портов-побратимов через Организацию тюркских государств. Запросили связать такими братскими отношениями Фамагусту с гаванями Мерсин и Самсун [в Турции], портом Баку и Актау [в Казахстане]. Эта просьба была удовлетворена положительно. То же самое мы можем предложить и России. Российские суда могут пользоваться нашими портами", - отметил Арыклы.

Как сообщило ранее посольство России на Кипре, оно приступает к оказанию консульских услуг в северной части острова. Работа будет вестись на регулярной основе. Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков заявил корреспонденту ТАСС, что "данное решение уже давно назрело, не имеет никакого политического подтекста" и "продиктовано исключительно гуманитарными соображениями". По некоторым оценкам, на севере Кипра сегодня проживает свыше 50 тыс. россиян.

Северокипрские власти назвали такой шаг логичным с учетом объективной необходимости оказывать услуги россиянам на северной части острова. Однако в ТРСК отметили, что открытие офиса не означает признания этой части Кипра со стороны РФ.