Китай вернул из-за границы одного из самых разыскиваемых в стране преступников

Чжоу Цюань обвиняется в растрате и незаконном присвоении госсредств, бежал за границу в марте 2015 года

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Китай вернул из-за границы одного из самых разыскиваемых коррупционеров.

"Чжоу Цюань, один из самых разыскиваемых в Китае преступников, скрывающихся от правосудия за взяточничество, вернулся в Китай и сдался властям после примерно восьми лет пребывания на свободе за границей", - говорится в сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

Чжоу Цюань, уточняется в сообщении, был чиновником судоходной компании, базирующейся в Даляне (Северо-Восточный Китай). Он обвиняется в растрате и незаконном присвоении государственных средств. Бежал за границу в марте 2015 года и был внесен в красные уведомления Интерпола в мае 2016 года.

Борьба с коррупцией в Китае особенно активизировалась с приходом к власти в партии и государстве в 2012-2013 годах Си Цзиньпина и его единомышленников.