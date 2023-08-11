В Киеве сообщили о взрывах

В городе работает система ПВО, сообщили в Киевской городской военной администрации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

"Очень мощный взрыв прозвучал со стороны аэропорта Жуляны. В прилегающих районах содрогались оконные стекла", - сказал собеседник агентства, добавив, что после этого произошла новая серия взрывов со стороны аэропорта. "Было несколько мощных взрывов, около 10 утра (время совпадает с московским - прим. ТАСС) со стороны Жулян. Взрывная волна ощущалась в соседних районах", - сообщил собеседник.

О сильной взрывной волне сообщил еще один житель города. "Очень мощная взрывная волна в 10:02, работает [система] ПВО", - сказал он.

Информацию о взрывах также подтвердил мэр Виталий Кличко.

"Взрывы в городе", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, в столице работает система противовоздушной обороны.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.