Пашинян: Баку уже 16 дней не пропускает 19 грузовиков с гуманитарной помощью в Карабах

Там из-за перекрытия Лачинского коридора образовалась тяжелая ситуация, отметил премьер-министр Армении

ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Азербайджан уже 16 дней не пропускает 19 грузовиков с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах, где из-за перекрытия Лачинского коридора образовалась тяжелая ситуация. Об этом на заседании правительства заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"26 июля правительственная комиссия Республики Армения приняла решение об отправке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, после чего туда были отправлены 19 грузовиков, которые до сих пор стоят в общине Корнидзор Сюникской области, недалеко от Лачинского коридора. Аккредитованные в Армении иностранные дипломаты ознакомились с содержимым гуманитарного груза, это можно сделать повторно в Корнидзоре в любое время. Нет никаких объяснений тому, что в течение 16 дней не разрешается ввоз гуманитарных грузов в Нагорный Карабах", - отметил он.

Глава армянского кабмина также добавил, что международное сообщество должно дать правовую оценку действиям Азербайджана по блокированию Нагорного Карабаха. "В результате незаконного блокирования Лачинского коридора гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе развился до такой степени, что необходимо приложить все усилия для правовой оценки со стороны международного сообщества, тем более что Азербайджан продолжает не соблюдать обязательные решения Международного суда ООН об открытии Лачинского коридора", - подчеркнул он.

По словам Пашиняна, решением данной проблемы может стать разблокирование Лачинского коридора и начало диалога между Баку и Степанакертом. "Ереван продолжает оставаться приверженным мирной повестке и призывает Баку не обнулять усилия по установлению мира в регионе", - добавил он.