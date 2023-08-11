В Китае выделят дополнительно $205 млн на борьбу с последствиями наводнений

Как отметило Центральное телевидение Китая, основное внимание уделят оказанию помощи населению в зонах бедствий и восстановлению поврежденных жилых строений

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Китая приняло решение о выделении дополнительно 1,46 млрд юаней (около $205 млн) на работу по ликвидации последствий наводнений в пострадавших от них регионах страны. Об этом сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.

Средства поступят от Министерства финансов КНР и Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР для поддержки мер по восстановлению пострадавших от паводков городов Пекин и Тяньцзинь, северо-восточных провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, а также центральной провинции Хэбэй. Основное внимание будет уделено оказанию помощи населению в зонах бедствий и восстановлению поврежденных жилых строений.

Учитывая выделенные до этого центральными властями средства, общий объем фонда экстренной помощи пострадавшим от наводнений районам страны достиг 7,73 млрд юаней (около $1,08 млрд).