ВСУ установили десятки тысяч мин на границе с Белоруссией в Ровненской области

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев сообщил, что там увеличено количество наблюдательных постов, вырыто более 15 новых опорных позиций

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили десятки тысяч мин, оборудовали более 60 наблюдательных пунктов и более 15 новых опорных позиций в Ровненской области для укрепления границы с Белоруссией. Об этом сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев по итогам поездки в этот регион на северо-западе Украины.

"Сегодня я увидел охрану государственной границы на территории Ровненской области. Тут увеличено количество наблюдательных постов более чем на шесть десятков. Уже вырыто более 15 новых опорных позиций. Были заложены десятки тысяч мин,", - заявил Наев в видеоролике, размещенной в его Telegram-канале.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко регулярно информировал, что ситуация там остается стабильной. Однако украинские подразделения создают заграждения, а также ведут наблюдение с беспилотных летательных аппаратов.

В конце июня в Киеве заявили, что пристально отслеживают ситуацию в Белоруссии в связи с размещением ЧВК "Вагнер" на территории республики. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении. Уже 10 июля Наев сообщал, что власти еще больше укрепят позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях. 17 июля Демченко заявил, что Киев максимально усилил границу с Белоруссией, работы по ее укреплению не прекращаются. По его словам, Украина возводит на границе инженерные заграждения и фортификационные укрепления, а также разрушает дороги.